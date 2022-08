Policiais militares apreendem drogas em Piraí (RJ)

Policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar apreenderam várias drogas no início da tarde de quarta-feira, por volta das 13 horas, depois de uma informação sobre o tráfico que estava sendo praticado na Rua 2, no bairro Varjão, em Piraí.

Os agentes foram até o local e o suspeito correu e entrou em sua residência, mas foi detido. No local foram apreendidos 639 papelotes de cocaína, 291 trouxinhas de maconha e R$ 190,00.

As drogas, o dinheiro e o suspeito foram apresentados na Delegacia de Polícia, Piraí.