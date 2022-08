O Rotary Club está fazendo campanha para que todos os pais levem seus filhos para tomarem as vacinas

As vacinas são grandes inovações científicas e desempenham um papel fundamental no combate a doenças. Graças a elas, as mortes decorrentes do Sarampo caíram 73% em todo o mundo de 2000 a 2018.

A presidente do Rotary, Dinah Ottoni Barbosa Maia, de 55 anos, que tomou posse no dia 22 de junho de 2022, defende a vacinação e estará presente na campanha da vacinação neste sábado, dia 20, dia “D”, da campanha. Membros do Rotary estarão no Corredor Cultural, ao lado do Jardim das Preguiças, de 9 às 12 horas, incentivando a vacinação contra a poliomielite.

Dinah defende a vacinação e pede para os pais que levem seus filhos para os postos mais próximos de suas residências.

“Estamos mais próximos do que nunca da erradicação da Pólio, com uma redução de 99% dos casos globais. O mundo está livre da varíola desde 1980. Está evidenciado que a vacinação salva vidas. Leve seu filho ao posto de saúde mais próximo e cuide de quem você ama”, complementou a presidente do Rotary.

Apoio:

Rotary Club de Barra Mansa

Rotary Club de Barra Mansa Alvorada

Rotary Club de Barra Mansa Sul