Jovem é baleado durante troca de tiros em Porto Real

Um jovem, de 21 anos, foi baleado no abdômen durante uma troca de tiros com policiais militares, na madrugada deste sábado, dia 20, na Rua Campo Grande, no bairro São José, em Porto Real (RJ).

Policiais militares foram até o local para checar uma denúncia de tráfico de drogas e ostentação de armas de fogo nas proximidades de uma área de mata, próximo a linha férrea. Após o confronto, os agentes ainda apreenderam duas armas.

Quando os agentes chegaram foram recebidos a tiros. Houve o revide e os suspeitos fugiram por uma área de mata. Os policiais militares encontraram duas pistolas: uma calibre .40 e outra 9 milímetros. Doze munições foram apreendidas.

Em seguida, os agentes receberam informação de que um jovem deu entrada no Hospital de Porto Real baleado. Os agentes foram à unidade médica e encontraram um carregador de pistola com duas munições em seu bolso.

Segundo a PM, os agentes reconhecerem ele como um dos autores do atentado contra os policiais no bairro São José. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e transferido para o Hospital de Emergência de Resende, cidade vizinha. Não há informações sobre o seu quadro de saúde. O caso foi registrado na delegacia. Foto: PM/Divulgação