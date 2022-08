Barra Mansa aplica mais de 5 mil doses no Dia D de Vacinação

Ao todo, foram 1.608 aplicações contra Poliomielite; 1.624 para combater a Influenza; 1.160 de rotina; e 611 contra Covid-19

A equipe de imunização da Secretaria de Saúde de Barra Mansa aplicou 5.003 doses neste sábado, 20 – Dia D da campanha de vacinação contra Poliomielite e Multivacinação. Os dados foram divulgados na manhã deste domingo, 21. Ao todo, foram 1.608 aplicações contra VOP (Poliomielite); 1.624 para combater a Influenza; 1.160 de rotina; e 611 contra Covid-19.

Segundo a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Yasmim Rio Verde, o município está avançando cada vez mais na campanha nacional. “Graças a uma população conscientizada e que confia no nosso trabalho, a ação deste sábado demonstrou o quão sério tem sido nosso empenho. Com isso, creio que atingiremos a marca estabelecida de imunizar 95% das crianças de 1 a 4 anos contra poliomielite e, através da avaliação de caderneta de todos os menores de 15 anos, atingir a cobertura de 95% de todas as demais vacinas”.

A campanha da Poliomielite e da Multivacinação segue até o dia 9 de setembro, em todos os Postos de Saúde da Família (PSF), das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Para ser imunizada, a pessoa deve apresentar o cartão de vacina, RG, CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a quarta dose é crucial a apresentação do comprovante das anteriores. Fotos: Chico de Assis