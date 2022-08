Justiça mantém Halison Vitorino na Câmara de Volta Redonda

O desembargador Antônio Iloízio Barros Bastos, da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), em decisão tomada nesta quinta-feira (25), acatou o pedido para manter no cargo o vereador Hálison Vitorino (PP) na Câmara de Volta Redonda.

A decisão suspende o afastamento do parlamentar, determinado em primeira instância, que levou a Casa a dar posse, na noite da quarta-feira (24), ao suplente Guilherme Sipe.

Hálison Vitorino virou alvo de uma ação de Guilherme Sipe porque, no primeiro semestre do ano passado, assumiu a direção Administrativa do Hospital São João Batista, contrariando o que determina a Lei Orgânica de Volta Redonda, que não prevê licença para vereador neste caso.

Hálison assumiu a função no hospital em maio retornando ao cargo de vereador em junho, depois de ser alertado sobre a situação. Guilherme Sipe, naquela ocasião, assumiu a cadeira, mas permaneceu no cargo de vereador por apenas duas semanas. Em seguida, moveu a ação judicial.