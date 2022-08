Suspeito é preso com drogas e arma em Itatiaia

Uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento, na noite de quarta-feira, por volta de 22 horas, na Rua Roberto Cotrin, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia, teve a atenção voltada para um homem de 33 anos, em atitude suspeita. Na revista pessoal foram encontrados 5 pinos contendo cocaína e R$79.

Os agentes foram até a residência do suspeito, cuja entrada foi franqueada pela proprietária do imóvel, e no quarto do suspeito foram aprendidos um revólver calibre 38, de numeração suprimida, municiado com cinco munições, mais cinco munições em uma meia, um rádio transmissor, 73 pinos de cocaína e um celular.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, onde permaneceu preso.