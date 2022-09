Informativo sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis na gravidez foi produzido em uma parceria com o UniFOA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), apresentou nesta sexta-feira, dia 2, no Hospital São João Batista (HSJB), uma cartilha interativa para orientar as gestantes sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). O informativo, que é online e acessado via QR Code, foi produzido em parceria com os alunos dos cursos de Design, Enfermagem, Nutrição e Odontologia.

O vice-prefeito e diretor-geral do HSJB, Sebastião Faria, esteve presente no lançamento da cartilha e parabenizou a iniciativa da parceria. “Sou um entusiasta deste tipo de ação. Sabemos que os casos de ISTs entre as gestantes vêm aumentando e é muito importante termos mais este canal de informação. Parabéns a todos os envolvidos, porque ficou muito bonito e completo o material”, falou.

A enfermeira coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do HSJB, Márcia Figueira Canavez, ressaltou a importância do informativo para as gestantes. “É uma cartilha explicativa sobre prevenção, abordando que as ISTs podem trazer diversas consequências para o feto, como má formação, e também para as próprias gestantes. Este material está sendo exposto pela maternidade e apresentado também para as gestantes que fazem o pré-natal nas unidades básicas de Saúde do município”, explicou Márcia, que também é professora do curso de Enfermagem do UniFOA.

Patrícia Rocha, professora do curso de Design do UniFOA, destacou que o informativo sobre o IST é o segundo produzido nesta parceria, sendo que o primeiro foi sobre diabetes, e mais um está sendo planejado, este sobre a gestação em geral.

“Esta ação faz parte da disciplina de Projetos Integrados, onde temos que produzir materiais que servem de apoio à comunidade. Pensamos neste formato de cartilha interativa, porque hoje ninguém imprime mais nada e todo mundo está com um celular em mãos, criando assim um material acessível a todos”, disse Patrícia.

Reflexão

A apresentação da cartilha contou também com a participação dos médicos obstetras e enfermeiras da maternidade do Hospital São João Batista; a coordenadora do curso de Enfermagem do UniFOA, Lucrécia Loureiro; e de gestantes que fazem o pré-natal na UBSF da São Geraldo. Dentre elas, a grávida Reilane da Silva Oliveira, de 32 anos, que falou sobre a cartilha.

“Ela é importante, porque nos faz refletir sobre os cuidados que precisamos ter, porque as ISTs trazem um risco muito grande para a gestação, principalmente nos três primeiros meses. Ela pode trazer má formação para o feto e, no caso do HIV, pode nem amamentar”, finalizou.

Além de participarem da apresentação da cartilha, as gestantes fizeram também uma visita guiada pela maternidade do HSJB. Este tipo de ação irá acontecer, pelo menos uma vez, com as grávidas que realizam o pré-natal nas UBSFs do município. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.