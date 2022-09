Pesquisa Datafolha aponta Lula em primeiro lugar com 45%

Pesquisa do Datafolha sobre a disputa pelo Palácio do Planalto, divulgada na noite desta sexta-feira (9) mostra um cenário ainda estável, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a corrida de primeiro turno com 45%, contra 34% de Jair Bolsonaro (PL). O atual mandatário, que concorre à reeleição, oscilou positivamente dois pontos, dentro da margem de erro, e nominalmente esta é a menor distância entre eles desde maio do ano passado. Realizada na quinta (8) e nesta sexta (9), a pesquisa é a primeira após as grandes manifestações comandadas pelo presidente por ocasião do 7 de Setembro, na última quarta-feira. O Datafolha ouviu 2.676 pessoas em 191 cidades, em trabalho encomendado pela Folha e pela TV Globo sob o número BR-07422/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.

Na pesquisa anterior, realizada na semana passada, Lula tinha os mesmos 45% e Bolsonaro, 32% De lá para cá, seguiram nas mesmas posições também Ciro Gomes (PDT), que oscilou negativamente de 9% para 7%, e Simone Tebet (MDB), que continuou com 5%. Assim, ambos agora estão empatados tecnicamente. A pesquisa mostra que que as chances de Lula de vencer no primeiro turno estão cada vez mais improváveis.

Na pesquisa divulgada nesta sexta, Lula manteve os 48% de votos válidos, excluindo nulos e brancos, que é a forma com que a Justiça Eleitoral fecha as contas da eleição. Se alguém tiver 50% mais um voto, está eleito em primeiro turno. Com a margem de erro, o petista ainda pode estar próximo da metade necessária, mas a tendência é de queda: em maio, ele tinha 54%. Bolsonaro oscilou de 34% para 36% da semana passada para cá.

Ainda na pesquisa de agora, Soraya Thronicke (UB) aparece com 1% e Felipe D’Ávila (Novo), Vera (PSTU), Leo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram. Pablo Marçal (Pros), que teve a candidatura impugnada e vai recorrer, também não chegou a pontuar. (Fotos: Divulgação)