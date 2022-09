Neste sábado, 24 de setembro, ocorre o ‘Dia D’ de vacinação antirrábica, de 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), com exceção da Área Rural, que recebeu a campanha de forma volante no período de 05 a 22 de setembro.

A vacina antirrábica serve para prevenção da raiva, uma infecção viral aguda que pode acometer animais e seres humanos, que contraem a doença por uma mordida causada por animais infectados. O vírus que provoca a doença ataca o sistema nervoso central do hospedeiro, causando encefalite (inflamação no cérebro) e que evolui de forma bem rápida. Por possuir alto índice de letalidade, a raiva é considerada uma doença fatal.

Lembrando que os moradores da Área Rural que não conseguiram vacinar seus animais de estimação no período estipulado ainda podem tentar no ‘Dia D’ da campanha.

RECOMENDAÇÕES

– A imunização é exclusiva para cães e gatos acima de três meses de idade;

– Fêmeas gestantes não devem ser vacinadas;

– Os cachorros devem estar de coleira e guia e os gatos em caixas de transporte apropriadas;

– Só serão vacinados os bichos que estiverem sob a tutela de maiores de 18 anos, que serão inteiramente responsáveis pela contenção dos animais;

– Não é permitida a cessão de doses da vacina para a população;