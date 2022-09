Homem morre atropelado em Valença (RJ)

Um homem cuja identidade ainda não foi informada morreu atropelado na noite de domingo (18), no bairro São Francisco, em Valença.

O atropelamento ocorreu na RJ-145, que liga a cidade a Barra do Piraí.

A vítima teve as pernas amputadas traumaticamente e, com o impacto, caiu dentro do carro. Em seguida, o veículo pegou fogo, que foi apagado pelos bombeiros. O motorista ficou ferido e foi levado ao Hospital Escola de Valença.

A policiais militares que atenderam a ocorrência, o motorista contou que seguia em direção a Barra do Piraí quando o homem entrou repentinamente na frente do carro – um WV Virtus – e ele não conseguiu evitar o atropelamento. O corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda., Fernando Pedrosa/Foco Regioinal – (Foto: Polícia Militar)