Homens abandonam veículo após colisão na Dutra, em Resende

Três homens abandonaram uma VW Paraty, com placa de Taubaté (SP) depois de uma colisão na lateral envolvendo uma carreta na tarde desta terça-feira, no km 308, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da balança de pesagem de veículos, em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após colidir contra a carreta o veículo bateu na defensa metálica do canteiro central da Dutra. A Paraty ficou bastante avariada na lateral e virada para a contramão.

Segundo informações do condutor da carreta, os três ocupantes do veículo, que não se feriram, cobraram o conserto da Paraty. Em seguida, os três deixaram o local do acidente. Os agentes fizeram buscas nos arredores, mas os homens não foram encontrados.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende. A Parati foi apreendida porque está com o licenciamento vencido desde 2015, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Fotos: PRF