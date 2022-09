Terraplanagem teve início e previsão é que seja finalizada em 60 dias

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou a terraplanagem da área que irá receber o primeiro dos três parques industriais planejados para a cidade. Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma, o condomínio de 50 mil metros quadrados deve hospedar cerca de 15 empresas. A previsão é que a obra seja finalizada em dois meses.

Segundo o assessor especial da prefeitura e responsável por acompanhar o projeto, Paulo Netto, os critérios de ocupação dos terrenos pelas empresas interessadas em se instalar na cidade ainda serão definidos e divulgados.

“Este projeto irá receber empresas de pequeno porte, com até três mil metros quadrados por unidade, com uma boa estimativa de emprego e faturamento para a ci dade. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar será instalado próximo ao parque industrial, trazendo mais segurança para a localidade”, disse.

Além deste terreno, Paulo Netto ressaltou que outros dois, também às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma, serão preparados para receber novas empresas.

“Será um de 150 mil metros quadrados e outro de um milhão de metros quadrados. Assim que terminarmos a terraplanagem deste primeiro condomínio, iniciaremos o planejamento das obras dos outros dois”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a iniciativa contribuirá com a retomada da economia na cidade.

“Neste trabalho de reconstrução da cidade, também estamos buscando ações para impulsionar a nossa economia e a geração de empregos, que também são pontos muito importantes. E o parque industrial irá contribuir já durante a fase da construção e instalação das empresas, com a geração de muitos empregos”, disse.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.