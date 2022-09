Furtado defende reforma tributária em reunião no Sicomércio de BM

O parlamentar abordou pautas e propostas para incentivar a abertura de novas empresas na cidade

O deputado federal e candidato à reeleição, Delegado Antonio Furtado, participou na noite desta terça-feira, dia 20, de uma reunião com a diretoria do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa, Quatis e Rio Claro). O parlamentar abordou pautas e propostas para incentivar a abertura de novas empresas na cidade e garantir mais segurança para os lojistas, funcionários e clientes.

A presidente do Sicomércio, Lilian Panizza, perguntou ao deputado quais são seus planos para impulsionar a geração de empregos em toda a região. Furtado adiantou que defende uma reforma tributária para que, através de um sistema simplificado e eficiente, seja possível ativar a economia e estimular as contratações.

– O objetivo é colaborar para que o nosso estado seja visto como um ambiente atrativo para investimentos empresariais. Reduzindo a carga tributária, impulsionaremos a criação de novas vagas. Ser empresário, atualmente, não é uma tarefa fácil. São muitas as dificuldades enfrentadas. Com o formato atual de tributação, acabamos desestimulando a abertura de empresas e comprometendo o funcionamento das que já existem. Certamente com essa reforma, vamos minimizar o número de pessoas desempregadas em nosso país, que hoje passa de 10 milhões de brasileiros – ressaltou.

Coibir os crimes em áreas comerciais, como furtos, roubos e arrombamentos, também foi um dos assuntos abordados na reunião. Furtado destacou a importância dos sistemas de videomonitoramento para inibir delitos e identificar os criminosos.

– No caso de Barra Mansa, que já conta com esse recurso, pretendemos contribuir para que esse sistema seja ampliado e estendido a pontos periféricos, que também reúnem lojas. Outra proposta que continuarei lutando é a implantação do programa “Segurança Presente” na cidade. Acredito muito na funcionalidade desse modelo de policiamento de proximidade, que reforça o combate à criminalidade. Pude colaborar para que Volta Redonda e Barra do Piraí recebessem unidades do programa e quero fazer o mesmo por Barra Mansa. Isso significa mais segurança para todos – concluiu o deputado.