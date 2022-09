Carro é abandonado após capotamento na Dutra, em Resende

Um veículo VW Santana (Resende) que seguia no sentido São Paulo capotou no início da manhã deste domingo, por volta das 6 horas, na altura do km 308, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da balança de pesagem, em Resende.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e deparou com o veículo que havia colidido contra a ponta de uma defensa metálica, saindo da pista e capotado no gramado do canteiro lateral. O veículo danificou 10 metros de cerca de arame e uma placa de “PARE”, ficando imobilizado na pista auxiliar.

Segundo informações, os dois ocupantes que estavam no veículo deixaram o local do acidente. Foi verificado que o último licenciamento do veículo era do exercício 2013. O veículo foi removido para o pátio da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.