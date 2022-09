Policiais militares receberam informações na manhã de domingo, por volta das 10h30min, sobre um suspeito, de 26 anos, que estaria guardando drogas em sua residência na Rua Olívia Francisca Bruno, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa.

Os agentes foram até a casa do suspeito onde foram recebidos pelo seu pai, que autorizou a entrada na residência. No local foram apreendidos 480 pinos de cocaína. Ele foi levado junto com o seu pai para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

Após a ocorrência o suspeito permaneceu preso.