Posto de Saúde é arrombado em Barra Mansa

O Posto de Saúde Sebastião de Paula Coutinho, localizado na Rua São Sebastião, no bairro São Vicente, em Barra Mansa, foi arrombado nesta segunda-feira (26). A PM foi acionada nesta manhã, por volta das 7h30min, por uma funcionária do local.

Segundo as primeiras informações, o ladrão invadiu o postinho e desligou os disjuntores para realizar a ação criminosa. Por conta da falta de energia, as vacinas armazenadas no local ficaram impróprias para consumo.

Ainda de acordo com o relato da funcionária à PM, os alimentos do postinho foram consumidos pelo ladrão e uma cartela de remédio foi encontrada danificada. No momento desta publicação, o caso estava sendo registrado na delegacia.