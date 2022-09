Rodovia BR-101 começa a receber novas placas de sinalização

Em continuidade aos trabalhos de manutenção e conservação da BR-101 (Rio-Santos), a CCR RioSP iniciou uma nova frente de serviço no trecho entre Ubatuba (SP) e a capital fluminense, a implantação das novas placas de sinalização de regulamentação, advertência e indicativas. Levantamento da concessionária mostra que a rodovia tem hoje 2.125 placas que precisarão ser substituídas por novas unidades atendendo à regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Desse total, 1.084 novas unidades de sinalização já foram produzidas e estão em processo de implantação pelas equipes de conservação nos 270km da Rio-Santos sob administração da CCR RioSP. Desde o início do mês, a concessionária já implantou 288 novas placas. O serviço ocorre de forma simultânea na BR-101. As novas placas foram produzidas na fábrica que a concessionária mantém em Roseira (SP), no Vale do Paraíba. Para atender o volume, foi preciso aumentar de 2 para quatro o número de colaboradores.

Durante a realização do trabalho, há fechamento do acostamento da pista. Por isso, a concessionária reforça que é fundamental que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelas regiões em obras e respeitem a sinalização implantada nos locais. As novas placas proporcionam ao motorista mais segurança durante a sua viagem.

Regulamentação e advertência

As placas de Regulamentação informam aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito a estas placas constitui infrações do Código de Trânsito Brasileiro. Já as placas de advertência alertam aos motoristas as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. (Fonte: Detran)