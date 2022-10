Cerca de 7.500 idosos são atendidos nas mais de 20 atividades oferecidas pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária ao longo do ano

Neste sábado, 1º de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade. Em Volta Redonda, a Melhor Idade pode se “gabar” de que na cidade todo dia é dia do idoso. Ao longo do ano mais de 20 atividades são oferecidas ao público pela prefeitura, atendendo cerca de 7.500 pessoas em ações desenvolvidas pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Ação Comunitária (Smac).

Por meio da Smel, os idosos se mantêm ativos com atividades físicas gratuitas. São elas: ginástica, yoga, pilates, musculação, dança de salão, hidroginástica e natação. Ao todo, são mais de 4.500 alunos atendidos nos mais de 30 polos espalhados por toda a cidade. A secretária da Smel, Rose Vilela, lembra que o projeto, que teve início em 1997, já chegou a atingir a marca de 10 mil alunos.

“Estamos reconstruindo o trabalho com a Melhor Idade e já chegamos à marca de quase cinco mil alunos. E neste dia tão especial, temos que destacar a importância da atividade física para os idosos, não apenas ajudando na saúde deles, mas principalmente pela convivência; que é o sair de casa, tirar da solidão, para que eles possam conviver em grupo e praticar saúde todos os dias”, disse.

Já nos grupos de convivência da Smac, são atendidos cerca de três mil idosos, que contam com oficinas de inclusão produtivas, com a finalidade de gerar renda aos participantes e de serviços: como violão, teatro e inclusão digital. A secretaria também é responsável pelo Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro Dia Synval Santos – com capacidade para atender até 100 pessoas, que, de segunda a sexta-feira, são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar.

Entre as oficinas desenvolvidas no local estão: sócio-ocupacionais e do movimento, com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e educador físico e social; música; memória; linguagem, comportamento e atividade da vida diária, com objetivo de preservar a qualidade de vida, autonomia e independência dos usuários; lúdica; aeróbica que trabalha a parte muscular e de socialização entre eles; trabalho em grupo para manutenção do tônus muscular, alongamento, movimentos com cadência para funcionalidade junto com a socialização; grupo de apoio, escuta e orientação às famílias; além de funcionar também como polo para produções científicas nas diferentes áreas de estudo dos processos de envelhecimento.

“As ações representam a atenção e o empenho do Poder Público em assegurar a qualidade de vida e todos os direitos fundamentais ao envelhecimento protegido. Investir em serviços para idosos torna realidade, o que preconiza a Constituição Federal e o próprio Estatuto do Idoso. Proteger a pessoa idosa é também uma forma de respeito e gratidão pela história de construção social de todas as pessoas que caminharam para que cada um de nós chegássemos até aqui”, ressaltou a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte.

Resgate da autoestima

Além destas atividades, a prefeitura realiza também o projeto “Viva a Melhor Idade”, que tem o intuito de premiar os idosos que participam ativamente das ações desenvolvidas pela Smel e Smac para à terceira idade. Após quatro anos paradas, as viagens do programa municipal já levaram neste ano mais milhares de idosos ao Hotel Le Canton, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Até novembro, cerca de 7.800 idosos participarão da viagem.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância destes projetos na vida dos idosos.

“É um orgulho para Volta Redonda ter projetos tão importantes para os idosos da nossa cidade, ajudando no resgaste da autoestima e socialização daqueles que são exemplos para todos do nosso município. Em especial, o projeto ‘Viva A Melhor Idade’ que é uma forma de agradecê-los por tudo o que já fizeram pela nossa cidade e também por sempre acreditarem em Volta Redonda”, disse.