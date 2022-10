As duas vítimas do acidente na Dutra, em Volta Redonda, na tarde de sexta-feira (30), receberam alta do Hospital São João Batista neste sábado (1º).

Segundo apuração do site, João Batista Sena Leite, de 26 anos, recebeu alta no início da madrugada, enquanto Geovane Rezende de Azevedo, de 28 anos, recebeu alta durante a manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta transportando sucata invadiu a contramão ao realizar uma curva, na altura do km 258, e tombou.