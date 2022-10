Espaço passará por uma reforma completa com novo paisagismo, colocação de novos bancos e intertravados, nova iluminação e construção de uma fonte de água

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou as obras de revitalização da praça da Igreja São Benedito, em Engenheiro Passos.

Os serviços estão nas primeiras fases no processo com a retirada de todo o material já demolido como os intertravados, meios-fios e bancos, e também é feita a retirada de terra para fazer o nivelamento do piso de toda a praça.

De acordo com o cronograma de intervenções, a praça passará por uma reforma completa com a remoção de toda a estrutura antiga. O espaço receberá um novo layout de paisagismo, colocação de novos bancos e intertravados, novo sistema de iluminação e ainda a construção de uma fonte de água. As intervenções também contemplam uma pintura completa e reformas das calçadas e meios-fios em torno da Igreja de São Benedito.

-A gestão municipal segue com as obras de revitalização e construção de espaços públicos por toda a cidade. Com as intervenções, a querida praça de Engenheiro Passos passará por melhorias que tornarão o espaço mais adequado. Recentemente a Prefeitura iniciou também outras obras na região de Visconde de Mauá com as reformas do posto de saúde e do Clube de Mauá. Além da construção do posto de saúde do bairro Santo Amaro – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Outras obras em Engenheiro Passos

A Prefeitura de Resende já atuou e segue atuando em intervenções em Engenheiro Passos. Entre as diversas obras já entregues estão: a nova base do SAMU e do novo Centro de Especialidades Clínicas, a reforma e ampliação da creche, com abertura de novas vagas, a revitalização do campo e da quadra. Além da implantação de nova iluminação de LED e recuperação do posto de saúde.