A 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Angra dos Reis instaurou inquérito civil para apurar suposta violação aos direitos dos consumidores e usuários pela inadequação e ineficiência do serviço de transporte público coletivo de passageiros, prestado pela Colitur Transportes Rodoviários. A empresa é responsável pela linha intramunicipal, no interior do município de Paraty, e pelas linhas intermunicipais, entre Paraty e Angra dos Reis.

A Promotoria oficiou a Secretaria Municipal de Obras e Transporte do Município de Paraty e o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro) requisitando o envio de todos os processos administrativos instaurados, reclamações, deficiências apuradas e providências adotadas para coibir a falha na prestação do serviço público desempenhado, de forma irregular, pela Colitur Transportes Rodoviários na esfera intramunicipal e na órbita intermunicipal. Oficiou também a Colitur para que preste esclarecimentos sobre os fatos narrados.