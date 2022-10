Ele reagiu a uma tentativa de assalto e caiu do viaduto da via expressa

O Disque Denúncia, divulgou nesta sexta-feira , dia 27, um cartaz para ajudar no inquérito do Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Agente da Polícia Rodoviária Federal, Bruno Vanzan Nunes, 41 anos.

Ele morreu ontem, quinta-feira, dia 27, numa troca de tiros com criminosos na via expressa Transolímpica, altura da Vila Militar, Zona Oeste do Rio. O policial foi atingido nas costas e caiu de um viaduto da via expressa, morrendo na hora. Os criminosos teriam fugido para comunidade da Vila Kennedy.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada buscam informações que possam identificar os autores do crime.

Com a morte do PRF/Bruno sobe para 45 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022.

30 Policia Militar

05 Policia Civil

04 Marinha

02 Polícia Penal

01 Polícia Rodoviária Federal

01 Degase

01 Guarda Municipal

01 Aeronáutica

Denuncie a localização de envolvidos na morte de Agentes de Segurança ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) – 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.