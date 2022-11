Um caminhão da Bohemia agarrou sob a Ponte Pequetito Amorim, no bairro Niterói, em Volta Redonda, na tarde deste sábado (5). A ponte tem um aviso de limite de altura de 2,90 metros.

Com o impacto, os engradados de cerveja que eram transportados pelo veículo caíram e quebraram na pista. Não há informações de feridos. No momento desta publicação, o trânsito sentido Aeroclube e Niterói estava interrompido para a retirada do caminhão e limpeza da pista. (Imagens: Redes Sociais)