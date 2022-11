Procedimentos voltaram a acontecer na unidade médica após cinco anos paralisados. Previsão é que mais seis pessoas sejam beneficiadas em novembro

O Hospital São João Batista (HSJB) realizou mais três cirurgias de joelho no último fim de semana, chegando a 32 procedimentos em menos de seis meses. Foram duas artroplastias totais e uma reconstrução de ligamento cruzado anterior. Neste mês, há previsão para mais seis cirurgias. Elas devem ocorrer nos dias 11 e 25. As intervenções buscam proporcionar maior qualidade de vida aos pacientes submetidos.

Uma equipe especializada foi montada e os procedimentos são realizados sempre aos sábados. Antes da retomada das cirurgias em maio deste ano, as artroplastias estavam paralisadas há cinco anos no HSJB. Os pacientes eram encaminhados para o Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) e para o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, em Paraíba do Sul. Os principais beneficiados são idosos que sofrem de artrose em estado avançado.

O diretor médico do HSJB e ortopedista responsável pelas cirurgias, Flávio Reis, explicou que normalmente esses pacientes possuem comorbidades, como pressão alta, diabetes, alterações hormonais, o que aumenta a importância do acompanhamento pré-cirúrgico. Ele destacou que o procedimento não possui um pós-operatório doloroso e o paciente costuma ter alta após dois ou três dias, no entanto é preciso um acompanhamento.

“O tempo médio de recuperação, para voltar à vida normal, é de dois a três meses. Não é uma cirurgia que tem um pós-operatório doloroso, pelo contrário, o paciente sai aliviado, mas ainda não apto a voltar à vida normal. Tem todo um período de recuperação, tem que tirar os pontos, normalmente em duas semanas, e é encaminhado à fisioterapia. O paciente se beneficia muito”, afirmou Flávio.

Procedimento

Para realizar a artroplastia o paciente faz a consulta clínica pré-operatória, o risco cirúrgico pré-operatório, passa pelo anestesista no pré-operatório e, uma vez liberado para operar, entra na fila para que a cirurgia seja marcada.

