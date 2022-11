Morre Gal Costa, uma das maiores vozes da MPB

A cantora Maria da Graça Costa Penna Burgos, conhecida artisticamente como Gal Costa, de 77 anos, morreu nesta quarta-feira, informou a assessoria de imprensa da cantora. Gal Costa sofreu um infarto em sua casa e não resistiu. A cantora estava se recuperando de uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Gal Costa morreu em São Paulo.

Gal Costa faria apresentação no festival Primavera Sound, em São Paulo, no último fim de semana. A participação foi cancelada às vésperas do evento.

Carreira da artista

Nascida em Salvador, Bahia, em 26 de setembro de 1945, Maria da Graça Costa Penna Burgos se tornou um símbolo da música brasileira desde seu surgimento no cenário nacional na década de 1960. Ainda na adolescência, conheceu Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, com quem formou o grupo conhecido como Doces Bárbaros.