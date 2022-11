Policiais Militares apreendem mochila com drogas no bairro Santa Cruz

Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira, no Residencial Ingá II, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, uma mochila contendo 115 pinos de cocaína, 62 pedaços e 62 tiras de maconha, um rádio de comunicação e duas bases para alimentação dos equipamentos.

A Polícia informou que quando os agentes se aproximaram do local, vários suspeitos fugiram por uma área de mata e não foram encontrados. A mochila com os entorpecentes foi encontrada no lugar onde estavam os suspeitos. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia da cidade.