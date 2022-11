Policiais rodoviários federais abordaram na quarta-feira, dia 9, um caminhão baú no km 336, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos em Resende.

Durante fiscalização os agentes apreenderam 50 mil aventais cirúrgicos que vinham de São Paulo com destino a cidade de Paracambi, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A empresa paulista será intimada a apresentar toda documentação fiscal que comprove a entrada regular do material no território nacional. Ao final do processo, caso essa comprovação não seja feita, os aventais poderão ser doados para hospitais públicos.

O trabalho de fiscalização foi fruto de ação conjunta da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e da Inteligência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro.