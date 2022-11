Jovem desaparecido é encontrado morto na Rodovia do Contorno

O corpo de Alexsander Inácio da Silva, de 21 anos, desaparecido desde terça-feira (8), foi encontrado na noite de sexta-feira (11) na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O cadáver estava enrolado em uma lona azul e foi encontrado no trecho após o condomínio Jardim Mariana.

Segundo a polícia, o corpo estava exalando um forte odor. Morador da Vila Brasília, Alexsander teria saído da casa onde mora para ir ao bairro Roma. Ele saiu sem o celular. O registro de desaparecimento foi feito na quarta-feira (9).

No momento desta publicação, não havia Informações se o corpo tinha marcas de violência. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços e o caso foi registrado na delegacia. A polícia investiga a morte do rapaz.