Claro Mariano de Lima, de 89 anos, morreu nesta segunda-feira, dia 14, no Hospital Santa Cecília, onde estava internado, em Volta Redonda. Claro era pai do empresário e diretor presidente do Jornal Folha do Aço, em Volta Redonda. Claro deixa quatro filhos, o jornalista Claro Mariano Filho, Creuza, Carlos, Cid e a esposa Maura.

História

Claro Mariano Lima, chegou veio do Espírito Santo para trabalhar na Usina Presidente Vargas (UPV) da Companhia Siderúrgica Nacional, onde se aposentou. O corpo está sendo velado na capela do Portal da Saudade e o sepultamento será no mesmo local, às 11h30min de quarta-feira, dia 15.