Até o final do ano, mais 24 procedimentos de ureterolitotripsia, que elimina cálculos renais por vídeo, estão marcados

O Hospital São João Batista (HSJB) realizou 129 cirurgias urológicas em oito meses. O mutirão é voltado para pacientes que apresentam cálculo renal e utiliza a ureterolitotripsia, procedimento por vídeo. As cirurgias são marcadas às terças, quartas e quintas-feiras, com início às 18h, depois do horário das cirurgias de rotina. Até o final de 2022, mais 24 pacientes passarão pelo procedimento na unidade de saúde de Volta Redonda.

“Em setembro passado, o hospital adquiriu mais um equipamento de vídeolaparoscopia, que, além das cirurgias urológicas, atende às cirurgias de tórax, artroscopia e cirurgia geral. A aparelhagem permite que as cirurgias sejam menos invasivas para os pacientes, reduzindo o tempo médio de internação e possibilitando a realização de maior número de procedimentos cirúrgicos”, lembrou o diretor Geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.

Faria acrescentou que o objetivo do mutirão é zerar a fila por cirurgias deste tipo. “Em novembro de 2021, fizemos um mutirão de cirurgia de próstata para tratamento da hiperplasia prostática benigna (crescimento da próstata), priorizando pacientes que fazem uso de sonda vesical. E conseguimos acabar com a demanda reprimida por este tipo de procedimento”, falou o diretor da unidade.

O coordenador da equipe de Urologia do Hospital São João Batista, o médico José Ramon, explicou que a ureterolitotripsia é um procedimento endoscópico, realizado por vídeo, que utiliza os orifícios naturais do corpo (uretra e ureter) como via de acesso aos cálculos. Uma vez localizada a pedra, ela é quebrada com laser e os fragmentos resultantes extraídos com pinças especiais.

“A cirurgia em si demora cerca de 90 minutos, sem computar o tempo para anestesiar, acordar o paciente da anestesia e retira-lo da sala de cirurgia. Normalmente, a alta é no dia seguinte ao procedimento. Esse é um dos benefícios das cirurgias minimamente invasivas, ou seja, sem corte, a recuperação pós-operatória é breve com retorno às atividades laborativas precocemente”, falou Ramon, lembrando que conta com uma equipe de quatro médicos urologistas, além dele, atuando no mutirão.

“Para efetuar a cirurgia, a equipe de urologia conta com anestesista, técnicos de enfermagem, enfermeira, técnico do Raio-X, maqueiro, além do pessoal da limpeza”, reforçou o médico responsável.

Foto: Arquivo/Secom – PMVR