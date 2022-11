Um incêndio em um apartamento ocorrido na madrugada desta terça-feira, dia 15, deixou um adolescente grave na Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz em Volta Redonda.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o menor inalou fumaça proveniente do incêndio. Os bombeiros levaram a vítima para o Hospital São João Batista. Segundo a unidade hospitalar a vítima estava sedada no CTI da unidade médica. As causas do incêndio eram desconhecidas.