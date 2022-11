Covid: Taxa de ocupação de leitos aumenta em VR

A prefeitura de Volta Redonda através da Secretaria de Saúde divulgou nesta quinta-feira, o boletim da Covid-19 no periodo de 30 de outubro a 05 de novembro de 2022, com novas informações do cenário epidemiológico. A taxa de ocupação de leitos corresponde ao número de pacientes internados.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda segue monitorando diariamente a situação da Covid-19 no município. Novas remessas de vacinas já foram solicitadas ao Ministério da Saúde. A previsão é que essas doses cheguem na tarde desta sexta-feira (18).