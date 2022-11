Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde deste sábado, por volta das 16 horas, um passageiro que teria agredido a sua companheira dentro de um ônibus da Viação Águia Branca, na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo informações passadas à PRF, o homem estava muito alterado, agredindo tanto verbalmente quanto fisicamente uma mulher que estava sentada ao seu lado. Ele fazia ameaças de morte falando que estava armado.

Informados, a PRF montou uma blitz no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, em Floriano. O ônibus foi abordado e os agentes no veículo receberam informações sobre o que estava ocorrendo na parte superior do ônibus double (dois andares).

Quando os policiais rodoviários federais se aproximaram do casal a mulher, de 33 anos, estava em “prantos” e afirmando que havia sido agredida pelo passageiro que estava ao seu lado que seria seu companheiro.

Ela contou que já havia sido agredida outras vezes e que já tinha registro de agressão na Lei Maria da Penha. Disse também que ele já havia tentado matá-la, mostrando também marcas de agressões anteriores pelo corpo e marcas que havia sofrido dentro do ônibus, como escoriações, inchaços e hematomas nos braços pernas e rosto.

Disse ainda que o homem, de 35 anos, quebrou o seu celular e apresentou o aparelho destruído aos agentes. Contou também que o aparelho foi arremessado contra o seu rosto. A equipe, após revista pessoal no acusado, retirou o casal do veículo realizando revista também na bagagem dos dois.

O homem negou que havia agredido a mulher, mas, confessou que havia quebrado o celular dela por ter ficado nervoso com um vídeo que havia visto no aparelho, Ele disse que é usuário de maconha e que havia feito uso de drogas e álcool antes de entrar no ônibus.

O agressor confessou que teria antecedentes criminais e que já havia sido preso por assalto. Em consulta aos sistemas disponíveis foram confirmados antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas. Os passageiros do ônibus confirmaram as agressões sofridas pela mulher, mas, nenhum quis ser testemunha na ocorrência.

Devido às lesões recentes visíveis sofridas pela vítima, foi constatado o crime de lesão corporal com base na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), sendo dada voz de prisão ao agressor e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa para as medidas legais. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Misericódrdia de Barra Mansa para receber os devidos cuidados médicos e depois ao IML (Instituto Médico Legal) em Três Poços, em Volta Redonda para exame de corpo de delito.