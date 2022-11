Um incêndio na manhã deste domingo (27) nas dependências da ArcelorMittal mobilizou o Corpo de Bombeiros de Barra Mansa. A empresa fica na Avenida Homero Leite, no bairro Saudade.

No momento desta publicação, as equipes estavam no local tentando combater as chamas. Segundo as primeiras informações, o incêndio aconteceu no pátio de sucata da unidade. Não há informações sobre feridos.