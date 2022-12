Acidente em Barra Mansa mata adolescente de 14 anos

Uma adolescente de 14 anos, identificada como Carolinny Ramos Lucas, morreu em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (13) na RJ-157, estrada que liga Barra Mansa à cidade paulista de Bananal. O carro em que ela estava com outras duas pessoas colidiu com uma árvore numa curva, a um quilômetro da divisa entre os dois estados, nas proximidades da Fazenda Independência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h04min para atendimento das vítimas, que ficaram presas às ferragens. Bombeiros e Samu baseados na cidade paulista também foram mobilizados.

A morte da adolescente foi confirmada em uma nota de pesar publicada pela Escola Municipal Professor José Luiz Ferreira Guimarães, de Bananal, onde ela cursava o 9º ano do Ensino Fundamental. Carolinny estaria sendo levada a Barra Mansa comprar um vestido para a formatura do período, programada para o próximo dia 21 no salão paroquial da igreja da cidade.

Não foi possível confirmar o estado de saúde das outras duas vítimas do acidente. (Foto: Gazeta de Bananal)