Chuva forte provoca queda de árvores em Itatiaia

As chuvas da tarde desta terça-feira, dia 13, provocaram queda de árvores em Penedo, na cidade de Itatiaia. De acordo com a Defesa Civil municipal, as ocorrências foram no Jardim Martinelli, na Fazendinha e no Vale dos Reis. A Defesa Civil está em prontidão para atender as solicitações de emergências.

A prefeitura, por meio da Defesa Civil divulgou um balanço da chuva que atingiu o município no início da tarde desta terça-feira (13). Segundo a equipe, em uma hora foram registrados 30 mm de chuva, o que configura um nível moderado de alerta. Os dados foram obtidos através do Climatempo.

De acordo com o órgão, foram identificadas ocorrências em Penedo, nas localidades do Jardim Martinelli, Fazendinha e Vale dos Reis, sendo em todos elas quedas de árvores em vias. Após a chuva a equipe da Administração Regional de Penedo realizou o corte das árvores e a desobstrução das ruas. Já no bairro Vila Esperança, o vento ocasionou destelhamento em parte de uma residência. Não há registro de desabrigados ou desalojados.

Na manhã de ontem (12), o Prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, junto com representantes de diversas secretarias se reuniu para realizar um planejamento preventivo relacionado aos efeitos adversos das fortes chuvas de verão. A medida visa organizar as equipes e orientar os moradores sobre as formas de prevenção de possíveis incidentes durante os temporais.

Participaram do encontro representantes da Secretaria de Ordem Pública, como Defesa Civil, Guarda Municipal, DETRA, Secretaria de Planejamento, Procuradoria e Chefia de Gabinete.

– A reunião teve a finalidade de discutir e traçar um trabalho de prevenção para ser adotado em casos de chuvas fortes, tendo em vista que estamos no período de chuvas de verão. A finalidade é manter a população sempre segura, disse o secretário de Ordem Pública, Alexandre Rezende.

O secretário orienta ainda que a qualquer sinal de chuva forte as pessoas mantenham a calma e caso necessário busquem ajuda da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros. Outra orientação é para que fiquem sempre atentas e acompanhem os boletins meteorológicos.

Rezende lembra também que o monitoramento das ocorrências relacionadas a chuvas no município tem sido constante, entretanto, em caso de emergências a população pode acionar a Defesa Civil de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h horas, pelos telefones199 e (24) 3352-1151.

Após às 17h e aos Sábados, Domingos e feriados o contato pode ser realizado pelos telefones 153 ou 3352-6752, da Guarda Municipal. A Defesa Civil fica localizada na Secretaria de Ordem Pública, junto a Rodoviária Municipal, na Rua Wanderbilt Duarte de Barros, nº80, Centro.