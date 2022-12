Animais estarão disponíveis de 9h ao meio-dia no parcão do Parque das Águas

Os animais de Resende estão prestes a ganhar um novo lar, porque acontece no próximo domingo, dia 18, mais uma edição da Feira de Adoção de cães e gatos, promovida pela Prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A Feira acontece em frente ao parcão do Parque das Águas, próximo à delegacia, entre 9h e meio-dia.

De acordo com o diretor do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, todos os animais adotados têm castração garantida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) a partir dos 6 meses de idade.

– Para que os animais sejam adotados, é necessário seguir alguns requisitos, mas, o principal de todos, é se responsabilizar por dar muito amor e carinho ao animal, promovendo condições dignas a ele. Além disso, o tutor precisa ser maior de idade e levar o RG e comprovante de residência atualizado – explicou Felipe.

Vale reforçar que o CCZ, localizado na Vicentina II, passa por obras de ampliação com a criação de dois blocos. Ao final das obras, a unidade terá novos canis, depósitos, área para ganho, gatil, e depósito para lixos hospitalar, comum e reciclável. Além, claro, da reforma geral, que e