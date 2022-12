Barra Mansa assina com MP termo para implantação do Ceam

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, assinou, na tarde desta quarta-feira, 14, o Termo de Ajustamento de Conduta referente à implantação e operacionalização do Centro de Atendimento Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).

O documento, que foi assinado pelo secretário interino da Pasta, Fanuel Fernando, assegura o compromisso do município com as obras de reforma e adaptação para a implantação do Centro. O trabalho na Secretaria será iniciado no primeiro semestre de 2023, com previsão para conclusão no mês de junho.

Quando estiver em funcionamento, o Centro de Atendimento Especializado de Atendimento à Mulher irá dispor de uma assistente social, uma psicóloga, uma recepcionista e uma advogada ou assessora jurídica para prestar atendimento ao público-alvo.

A implantação do CEAM está dentro das propostas contidas no Plano Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.