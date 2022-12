Polícia Militar apreende drogas no bairro Jardim Belmonte

Policiais militares do GAT I e do Serviço Reservado apreenderam no final da manhã de terça-feira, dia 13, por volta das 10h40min, várias drogas na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no Areal, no bairro Jardim Belmonte em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos que fugiram por uma área de mata. Ninguém foi preso. Foram apreendidos 100 tiras de erva seca (aproximadamente 500 gramas), 345 pinos de pó branco, um saco contendo de pó branco (aproximadamente 2 mil gramas) e um saco contendo erva seca picada (500 gramas)