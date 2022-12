Polícia Militar apreende quase 4 quilos de drogas em Volta Redonda

A Polícia Militar apreendeu quase 4 kg de drogas na terça-feira (13) em diferentes ações em Volta Redonda. A primeira ocorreu na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no bairro Jardim Belmonte, e a segunda na Vila Brasília.

No Jardim Belmonte, os agentes encontraram 3,2 kg de drogas dentro de uma bolsa plástica. Foram apreendidos um saco contendo cocaína (2kg), 345 pinos da mesma droga (225 gramas), um saco com maconha picada (500 gramas) e 100 tiras do entorpecente (500 gramas).

Já na Vila Brasília, a ação foi na Avenida Waldir Sobreira Pires, e, dentro de um HB20 branco, foram encontradas uma bolsa contendo cocaína (505 gramas), além de uma balança de precisão e um coldre. Todo o material foi levado para a delegacia da cidade. O carro foi rebocado.

Nas duas ocorrências, nenhum suspeito chegou a ser levado para a delegacia. (Foto: Polícia Militar)