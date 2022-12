A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Municipal de Resende abordaram um veículo IMP/VW Gol CL 1.6 MI (vermelho) com placa de Campos dos Goytacazes (RJ) conduzido por jovem, de 23 anos, na manhã desta quinta-feira, dia 15, por volta das 12h45min, na Rodovia Presidente Dutra em Resende.

O condutor tentou evadir da fiscalização passando pelo canteiro lateral, mas foi abordado pela equipe. Durante a abordagem foi verificado que o condutor não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que o veículo está com o licenciamento vencido. Os agentes sentiram odor característico de maconha.

Ao ser realizada revista, no interior do veículo foi encontrada, no porta treco da porta do motorista, uma latinha circular de pastilhas comestíveis contendo duas buchas e duas pontas de cigarro de maconha (aproximadamente 3 gramas).

Ao ser indagado o condutor confessou ser usuário de maconha e que a droga encontrada seria para seu uso recreativo. Disse também que já foi preso por tráfico de drogas. Diante dos fatos, o material foi apreendido e lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor do jovem. O veículo foi removido para o pátio da PRF e o condutor foi liberado.F