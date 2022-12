Sandra de Sá se apresenta em Barra Mansa neste sábado

O show faz parte da programação de fim de ano do município e será no Calçadão Dama do Samba, local em que no último final de semana recebeu o cantor Renato Teixeira



A programação de fim de ano em Barra Mansa segue agitada e neste sábado, dia 17, o Calçadão Dama do Samba receberá a apresentação da cantora Sandra de Sá. Com inúmeros sucessos consagrados como: ‘Olhos Coloridos’, ‘Solidão’, ‘Retratos e Canções’, ‘Bye Bye Tristeza’, ‘Não Vá’, ‘Joga Fora’ e outros, a cantora e compositora se apresentará a partir das 20h.

O evento é promovido pela Prefeitura através da Fundação Cultura e contará com apresentação, antes da performance principal, da Cecília Reis e Banda, a partir das 17h com o objetivo de integrar artistas municipais com aqueles já consagrados nacionalmente.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou o encerramento da programação de fim de ano com show da Sandra de Sá e a transformação do calçadão como um local de encontro. “Os artistas da cidade se encontram com seu público e também com os artistas consagrados, estes que se encontram com Barra Mansa lá. É uma oportunidade única de lazer, contemplando o cartão postal da cidade, a ponte dos arcos”, disse.

Fotos: Felipe Vieira