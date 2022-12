Guarda Municipal detém motorista dirigindo embriagado em Volta Redonda

Homem estava sem documentos pessoais e do carro, e foi flagrado realizando manobras perigosas na Ilha São João

Guardas municipais de Volta Redonda flagraram e detiveram na noite de quarta-feira (14), um homem dirigindo embriagado e realizando manobras perigosas a bordo de uma Marajó branca, na Ilha São João. Durante a abordagem, os agentes perceberam sinais de embriaguez do condutor, como odor etílico, andar cambaleante e fala arrastada. Ele também estava sem documentos pessoais e do carro.

O homem foi conduzido ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Dorândia, Barra do Piraí, para realização do teste do bafômetro, que constatou seu estado de embriaguez.

Em seguida, foi encaminhado pelos agentes da Guarda Municipal (GMVR) à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP). Na unidade, descobriu-se que ele já havia sido detido pelo mesmo motivo em 2019. O homem foi indiciado e preso em flagrante por conduzir veículo automotivo sob influência de álcool. O veículo que ele dirigia foi recolhido ao Depósito Público Municipal.

“Os guardas municipais Mendes e Thiego estão de parabéns pela agilidade em impedir que o condutor continuasse a realizar manobras perigosas na via, e acabaram flagrando a embriaguez, contatada depois pelo exame. Com isso, conseguiram evitar uma possível consequência mais grave”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pelas GMVR.