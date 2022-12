Dono de loja é agredido por funcionário em Barra Mansa

O dono de uma loja de móveis foi agredido por um funcionário, 40 anos, na tarde de terça-feira, dia 20, dentro do estabelecimento da vítima situada na Avenida Domingos Mariano, no Centro de Barra Mansa,

O que teria motivado as agressões era desconhecido até o momento desta publicação. A vítima, de 59 anos, deu entrada na Santa Casa de Misericórdia com lesões no rosto, mas consciente.

O funcionário já está identificado, mas ainda não há informações se ele foi levado para a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal.