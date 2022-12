O jovem, Weverton Hazael Fontes Machado, de 22 anos, foi assassinado na noite de quinta-feira, dia 22, em Quatis. Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima com ferimentos no quintal de uma casa da Rua Pedro Monteiro no bairro Piloto.

Ele foi levado para o Hospital São Lucas, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os agentes, os autores dos disparos estariam em um Voyage (verde). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Porto Real.