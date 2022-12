Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, dia 28, entre dois caminhões e um carro deixou três pessoas feridas no km 264, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Segundo a CCR-RioSP as vítimas estavam no automóvel. Por volta das 10 horas, o trânsito seguia com lentidão pela faixa da esquerda.