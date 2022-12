A vítima da tentativa de homicídio ocorrida na terça-feira (27), no bairro Sessenta, em Volta Redonda, não corre risco de morrer. O rapaz, de 22 anos, foi socorrido para o Hospital São João Batista após ser baleado na Rua 310 no fim da tarde.

Ele levou tiros no antebraço, no quadril e nas pernas e seguia internado na unidade médica no momento desta publicação. De acordo com a polícia, o rapaz tem passagem por tráfico de drogas e saiu da cadeia em setembro. O carro utilizado no crime – um Corsa preto – foi deixado em um lava à jato na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Monte Castelo, por dois homens.

O veículo é um dos carros roubados de uma residência, durante um assalto, na noite da última segunda-feira (26), em Arrozal, distrito de Piraí. Como o carro já tinha sido lavado, os PMs não acionaram a perícia, apenas determinaram a apreensão. O Corsa foi levado para a delegacia de polícia.

No momento desta publicação, os suspeitos do crime ainda não haviam sido localizados.