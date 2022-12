Um adolescente, de 17 anos, morreu e dois suspeitos, de 23 e 25 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira, dia 29, por volta das 14 horas após um assalto a um veículo do Mercado Livre, em Resende.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu a informação de que por volta de 11 horas, uma Kombi (branca), carregada com mercadorias do “Mercado Livre” tinha sido assaltada, no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende.

A informação dava conta de que três suspeitos renderam o condutor da Kombi e fugiram em um VW Fox. O motorista foi da Kombi foi deixado no bairro de Bulhões. Os suspeitos seguiam em direção ao centro de Resende, quando na Estrada de Bulhões a PRF deparou com o veículo roubado e uma viatura da Polícia Militar seguindo em perseguição.

Os policiais rodoviários federais passaram também a perseguir os bandidos. Na fuga, o veículo Fox acessou o retorno, no km 298, para entrar na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra) sentido São Paulo. O veículo bateu no canteiro e ficou imobilizado. Os três suspeitos desembarcaram do veículo e fugiram atravessando a rodovia no sentido Rio de Janeiro, sendo que um deles estava armado.

As equipes PRF e PMERJ iniciaram a busca a pé e conseguiram capturar dois suspeitos. O terceiro, que estava armado, foi baleado e foi a óbito. Foi verificado que se tratava de uma pistola de Airsoft. Dentro do Fox foi encontrada a chave da Kombi roubada. Um suspeito conseguiu fugir.

Outra viatura da Polícia Militar encontrou a Kombi abandonada, sem a carga, na estrada de Bulhões. A vítima reconheceu os assaltantes, os quais foram encaminhados, ilesos e algemados, para 89ª DP em Resende para os procedimentos cabíveis.