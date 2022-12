Equipes constroem segunda laje do Hospital da Criança de Volta Redonda

Obra avançou e estrutura servirá de base para terceiro andar da futura unidade de saúde no bairro Retiro

Mais um pavimento do futuro Hospital da Criança de Volta Redonda começou a ganhar forma nesta semana. As equipes que trabalham na obra, no bairro Retiro, iniciaram a concretagem da laje do segundo piso e que servirá de base para o terceiro andar do prédio. O Hospital da Criança vai funcionar ao lado do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful.

De acordo com a empresa responsável pela obra, estão sendo concretados em torno de 500 m² de laje, e também nesta semana chegou uma nova estrutura metálica que vai permitir avançar com outras etapas da construção.

“Agradeço ao Governo do Estado e ao deputado Delegado Antonio Furtado, que destinou a emenda parlamentar, por nos ajudarem a tirar essa obra importante do papel. O hospital materno-infantil vai começar com atendimento integrado ao Hospital do Retiro, mas futuramente ficará independente e será referência para a saúde das crianças”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Mais de R$ 15 milhões em investimentos

Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada pela atual gestão. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do deputado federal delegado Antonio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção da futura unidade de saúde. A fiscalização da obra ficou a cargo da prefeitura, que também entra com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

Inicialmente a unidade funcionará em conjunto com o Hospital Munir Rafful, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação. Fotos de divulgação. Secom/PMVR