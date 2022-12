Jovem é preso por receptação em Resende

Um jovem, de 24 anos, foi preso por policiais militares no início da noite de quinta-feira, por volta das 18h30min, na Rua Araxá, no Condomínio Gardênia, no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende.

Um levantamento do Serviço Reservado (P2) da Polícia Militar levou os agentes até o local, onde foram recebidos à tiros. Os agentes desceram da viatura e conseguiram chegar até uma residência onde os suspeitos estavam.

No local foram recebidos por um homem que saiu com as mãos para cima. Ele disse ter se assustado com os tiros e autorizou a entrada dos agentes na casa. Na varanda da casa havia dois rádios transmissores no chão. Nos fundos da casa havia uma arma de brinquedo e dois carregadores de rádio transmissor.

Numa casa nos fundos os agentes apreenderam dois rádios comunicadores, dois carregadores de rádio, um simulacro de pistola e 30 caixa de linha, marca Lynhanyl, com fio para Overlock.

Uma motocicleta, sem placa e com registro de roubo, foi localizada. O homem e o material arrecadado foram levados para a Delegacia de Polícia, de Resende. O jovem foi preso e enquadrado por receptação.